كندا تخصص أكثر 43.6 مليون دولار لـ11 مشروعا في العراق وسوريا

شفق نيوز/ أعلن وزير الخارجية الكندى، مارك جارنو، عن تمويل بأكثر من 43.6 مليون دولار من برنامج عمليات السلام والاستقرار لـ11 مشروعًا في العراق وسوريا.

جاء ذلك في اجتماع وزراء خارجية التحالف الدولى لهزيمة داعش.

وذكر بيان صادر من الخارجية الكندية، أن هذا التمويل هو دليل على التزام كندا بالتحالف العالمى لضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش وتعزيز الاستقرار فى العراق وسوريا والمنطقة.

وتدعم المشاريع أولويات التحالف العالمي لإعادة تأهيل البنية التحتية العامة وتقديم الخدمات الأساسية، كما تساهم في إزالة المتفجرات من مخلفات الحرب بالإضافة إلى تعزيز جهود بناء السلام المحلية لدعم إعادة إدماج المشردين داخليًا.

من خلال مشاركتها الدبلوماسية والمساهمة العسكرية وبرامج عمليات السلام والاستقرار، تساهم كندا في جميع الخطوط الخمسة لجهود التحالف الدولي والتي تشمل: الحملة العسكرية ضد تنظيم داعش ، ومنع تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب عبر الحدود، والتصدى لتمويل داعش والبنية التحتية الاقتصادية، ودعم استقرار المناطق المحررة من داعش ومواجهة دعايتها.

وقال مارك جارنو: "بينما هُزمت داعش عسكريًا من خلال جهود التحالف الدولي ، فإنها لا تزال تشكل تهديدًا، نحن ملتزمون بالعمل مع حلفائنا وشركائنا للمساعدة في معالجة الظروف الأساسية المستمرة التي أدت إلى ظهور داعش، من خلال العمل على معالجتها، يمكننا المساعدة في بناء منطقة أكثر استقرارا وأمانا وبذل كل الجهود نحو سلام وازدهار دائمين للشعبين العراقي والسورى".

كانت وزيرة التنمية الدولية الكندية كارينا جولد، أعلنت في وقت سابق اليوم، في مؤتمر بروكسل الخامس حول سوريا، عن تمويل جديد بقيمة 49.5 مليون دولار للمساعدات الإنسانية في الشرق الأوسط.