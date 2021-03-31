سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كندا تخصص أكثر 43.6 مليون دولار لـ11 مشروعا في العراق وسوريا

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-31T04:42:02+0000
كندا تخصص أكثر 43.6 مليون دولار لـ11 مشروعا في العراق وسوريا

شفق نيوز/ أعلن وزير الخارجية الكندى، مارك جارنو، عن تمويل بأكثر من 43.6 مليون دولار من برنامج عمليات السلام والاستقرار لـ11 مشروعًا في العراق وسوريا.

جاء ذلك في اجتماع وزراء خارجية التحالف الدولى لهزيمة داعش.

وذكر بيان صادر من الخارجية الكندية، أن هذا التمويل هو دليل على التزام كندا بالتحالف العالمى لضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش وتعزيز الاستقرار فى العراق وسوريا والمنطقة. 

وتدعم المشاريع أولويات التحالف العالمي لإعادة تأهيل البنية التحتية العامة وتقديم الخدمات الأساسية، كما تساهم في إزالة المتفجرات من مخلفات الحرب بالإضافة إلى تعزيز جهود بناء السلام المحلية لدعم إعادة إدماج المشردين داخليًا.

من خلال مشاركتها الدبلوماسية والمساهمة العسكرية وبرامج عمليات السلام والاستقرار، تساهم كندا في جميع الخطوط الخمسة لجهود التحالف الدولي والتي تشمل: الحملة العسكرية ضد تنظيم داعش ، ومنع تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب عبر الحدود، والتصدى لتمويل داعش والبنية التحتية الاقتصادية، ودعم استقرار المناطق المحررة من داعش ومواجهة دعايتها.

وقال مارك جارنو: "بينما هُزمت داعش عسكريًا من خلال جهود التحالف الدولي ، فإنها لا تزال تشكل تهديدًا، نحن ملتزمون بالعمل مع حلفائنا وشركائنا للمساعدة في معالجة الظروف الأساسية المستمرة التي أدت إلى ظهور داعش، من خلال العمل على معالجتها، يمكننا المساعدة في بناء منطقة أكثر استقرارا وأمانا وبذل كل الجهود نحو سلام وازدهار دائمين للشعبين العراقي والسورى".

كانت وزيرة التنمية الدولية الكندية كارينا جولد، أعلنت في وقت سابق اليوم، في مؤتمر بروكسل الخامس حول سوريا، عن تمويل جديد بقيمة 49.5 مليون دولار للمساعدات الإنسانية في الشرق الأوسط.

related

مصادر تكشف تهريب الدولار من السوق اللبنانية الى اربع دول بينها العراق

Date: 2019-10-31 09:15:16
مصادر تكشف تهريب الدولار من السوق اللبنانية الى اربع دول بينها العراق

تقرير دولي: اعادة فتح معبر بين العراق وسوريا مكسبا لحليفتيهما إيران

Date: 2019-10-01 11:34:40
تقرير دولي: اعادة فتح معبر بين العراق وسوريا مكسبا لحليفتيهما إيران

العراق يعلن حاجته لمبلغ ضخم لاستكمال مشاريع رئيسية

Date: 2020-11-20 19:54:33
العراق يعلن حاجته لمبلغ ضخم لاستكمال مشاريع رئيسية

عبر مسار العراق.. ايران تعول على تأهيل الكهرباء في سوريا

Date: 2019-10-31 14:56:19
عبر مسار العراق.. ايران تعول على تأهيل الكهرباء في سوريا

العراق وسوريا يعتزمان فتح معبر حدودي

Date: 2019-07-21 08:42:57
العراق وسوريا يعتزمان فتح معبر حدودي

مسؤول أوربي يحدد اماكن آثار سرقها داعش من العراق وسوريا ويتوقع بيعها

Date: 2019-11-08 18:13:21
مسؤول أوربي يحدد اماكن آثار سرقها داعش من العراق وسوريا ويتوقع بيعها

الحكومة العراقية تعلن قرب اطلاق المشاريع الصغيرة المدرة للدخل

Date: 2021-01-20 04:24:53
الحكومة العراقية تعلن قرب اطلاق المشاريع الصغيرة المدرة للدخل

وكالة: روسنفت الروسية تعلق العمل في حقل نفط بكوردستان قرب سوريا

Date: 2019-10-17 12:09:27
وكالة: روسنفت الروسية تعلق العمل في حقل نفط بكوردستان قرب سوريا