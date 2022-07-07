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كندا تبحث الفرص الاستثمارية في ميسان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-07T16:58:08+0000
كندا تبحث الفرص الاستثمارية في ميسان

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة المحلية لمحافظة ميسان، يوم الخميس، عن رغبة كندا بالاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية وتعزيز الحوكمة وإدارة الصلاحيات المحلية.

وذكر المكتب الاعلامي للمحافظ علي دواي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الاخير استقبل السفير الكندي في العراق غريغوري غاليغان والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين المحافظة ودولة كندا في مجال الاستثمار وتطوير القدرات والتعليم والزراعة والاهوار والقطاعات الاخرى.

واشار الى انه تمت مناقشة موضوع الحوكمة واللا مركزية ونقل الصلاحيات إلى المحافظات والمشاكل والمعوقات التي واجهت نقلها الى المحافظات.

وبين ان المحافظ استعرض إمكانيات المحافظة من الثروات الطبيعية والمواد الأولية والموارد البشرية والخبرات في المجالات كافة، بالإضافة إلى خصائص ميسان من الناحية الصناعية والزراعية وخصوصيتها في مجالات عديدة.

واكد دواي على ضرورة التعاون والمتابعة لتحقيق الاهداف المرجوة من هذه الزيارة، مبيناً أن هناك رغبة لدى الحكومة المحلية لتوسيع العلاقات بين محافظة ميسان ودولة كندا.

من جانبه، أبدى السفير الكندي استعداده للتعاون مع محافظة ميسان في مختلف القطاعات كون المحافظة جاذبة ومستقطبة للمستثمر الأجنبي.

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