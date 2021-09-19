كم هي نسبة إنتاج الكهرباء في العراق مقارنة بالعالم؟ .. شركة بريطانية تجيب

شفق نيوز/ كشفت شركة "بي بي" البريطانية، ان معدل انتاج الطاقة الكهربائية في العراق تشكل 0.5% من إنتاج كهرباء العالم خلال العام 2020.

وقالت الشركة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "انتاج العراق شكل ما نسبته 0.5% من انتاج العالم من الكهرباء، مبينة أن "إنتاج العراق بلغ العام الماضي 131.3 تيرا واط/ ساعة".

واضافت ان "العراق جاء بالمرتبة الرابعة عربيا بإنتاج الكهرباء بعد السعودية الذي بلغ انتاجها 341 تيراواط/ ساعة، وجاءت مصر ثانيا بإنتاج بلغ 198.6 تيراواط / ساعة، ومن ثم جاءت الإمارات ثالثا بإنتاج بلغ 138.4 تيراواط/ ساعة، ومن ثم الجزائر خامسا بإنتاج بلغ 78.8 تيراواط/ ساعة".

وعالميا جاءت الصين اولا بإنتاج بلغ 7.779 تيراواط/ ساعة وتشكل بنسبة 29% من إنتاج العالم من الكهرباء، ومن ثم تأتي أمريكا بإنتاج 4.287 تيراواط/ ساعة، ومن ثم جاءت الثالث عالميا الهند وبانتاج 1.561 تيراواط/ ساعة، وبعدها بالمرتبة الرابعة روسيا وبانتاج بلغ 1.085 تيراواط/ ساعة".

( 1 تيراواط يساوي 1 000 000 000 كيلوواط )

ويعاني العراق من قلة انتاج الطاقة وقدم الشبكات مما يؤثر سلبا في ساعات تجهيز الطاقة للمواطنين الذين يلجأون الى المولدات الاهلية لتعويض النقص الحاصل في الشبكة الوطنية.