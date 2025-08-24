كشف قيمة الصادرات العراقية والاستيرادات للربع الأول من عام 2025

شفق نيوز- بغداد

كشف البنك المركزي العراقي يوم الأحد، عن قيمة الصادرات العراقية من السلع للخارج وقيمة الاستيرادات للربع الأول من عام 2025.

وذكر البنك، في إحصائية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان قيمة الصادرات العراقية من السلع للربع الأول من العام الحالي بلغت 24.112 مليار دولار وهذه صافي بدون تحمل تكلفة البضائع والشحن والتأمين.

وبحسب البنك، فإن هذه الصادرات شملت على النفط المصدر في هذه الفترة الذي بلغ 22.365 مليار دولار، فيما بلغت قيمة المنتجات النفطية المصدرة 1.182 مليار دولار، وبلغت الصادرات الأخرى 564 مليون دولار.

كما أن قيمة الاستيرادات من السلع في الربع الاول من العام الحالي بلغت 21.363 مليار دولار منها الاستيرادات الحكومية بقيمة 1.377 مليار دولار واستيرادات القطاع الخاص بقيمة 19.985 مليار دولار.