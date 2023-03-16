كشف عن توقيت عملها.. البنك المركزي يحدد أسماء محطات الوقود التي ستوفر نقاط الدفع الإلكتروني

شفق نيوز / أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، أسماء محطات تعبئة الوقود في جانبي الكرخ والرصافة ببغداد التي ستوفر نقاط الدفع الإلكتروني (pos) مطلع الشهر المقبل، بالتعاون مع شركة توزيع المنتجات النفطية.

وقال المكتب الإعلامي في البنك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "تمّ تحديد عدد من محطات تعبئة الوقود في العاصمة بغداد كمرحلة أولى تتوفر فيها نقاط الدفع الإلكتروني (pos) عبر البطاقات المصرفية ( دائنة , مدينة , مسبقة الدفع) ابتداء من الشهر المقبل"، مبينا أن "ذلك جاء استنادًا إلى توجهات الحكومة بتعميم نقاط الدفع الإلكتروني وتقليل استخدام النقد.

وأضاف البيان أن "هذه الانطلاقة المرتقبة في تحديد محطات تعبئة الوقود ستسهم في نشر ثقافة الدفع الإلكتروني وتكون بداية نحو مشروع ضخم يستهدف المجتمع، ويهدف إلى تقليل استخدام النقد وحفظ الأموال".

وتابع البيان أن "المحطات التي تم تحديدها بالتعاون مع شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط هي

محطات الكرخ : محطة تعبئة ‎اليرموك قرب سكة القطار/ الداوودي، ومحطة تعبئة‎ الشرطة الأولى/ حي الجامعة/ خلف جامع ملا حويش، ومحطة تعبئة أم الطبول/ حي الداخلية/ خلف جامع أم الطبول، ومحطة تعبئة ‎الرسالة/ المنصور قرب تمثال أبي جعفر المنصور".

اما محطات الرصافة فهي "محطة تعبئة السعدون/ شارع السعدون، ومحطة تعبئة أبو اقلام/ كرادة داخل، و‎محطة تعبئة موسى بن نصير/ الكرادة شارع سلمان فائق قرب عمارة الشروق، ومحطة تعبئة الخالصة/ الوزيرية، ومحطة تعبئة البتاوين/ ساحة الطيران مقابل سوق بغداد".