كشف سعر برميل النفط في موازنة 2021 وموعد استكمال إعدادها

شفق نيوز/ كشف مصدر في وزارة المالية العراقية يوم الأربعاء سعر برميل النفط المعتمد في مشروع موازنة البلاد المالية للعام المقبل 2021 وموعد استكمال إعداد مسودة المشروع من قبل الوزارة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة المالية ستكمل إعداد مسودة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021 وتعرضها على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل".

وأضاف أن "مجلس الوزراء سيناقش ويقر مشروع الموازنة خلال جلسته الاعتيادية (الثلاثاء) أو في جلسة خاصة، وبعدها يرسلها إلى مجلس النواب للتصويت عليه".

وكشف المصدر عن أن "سعر برميل النفط المحدد في مشروع الموازنة يتراوح بين 35-40 دولارا".

ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل 95 في المئة من نفقات الدولة. ويعيش البلد أزمة مالية خانقة خلال العام الجاري جراء تراجع أسعار الخام في الأسواق العالمية بفعل جائحة كورونا.

ولم يقر العراق موازنة مالية للعام الجاري نتيجة الظروف التي رافقت الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة والتي أطاحت بحكومة عادل عبد المهدي أواخر العام الماضي.