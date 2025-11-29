كشف أسباب تأخر توزيع رواتب الموظفين

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر مطلع في وزارة المالية، يوم السبت، أن قلة السيولة المالية لدى الحكومة العراقية وراء تأخر توزيع الرواتب لموظفي الدولة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة المالية كانت توزع الرواتب وفق جداول وتوقيتات رسمية لكل وزارة في كل شهر، بينما الآن أصبحت عملية صرف الرواتب تتجاوز الأيام بسبب نقص السيولة المالية".

وأضاف أن "رواتب الموظفين يتم تمويلها واطلاقها يوم 20 من كل شهر، ويتم توزيعها على الوزارات والدوائر الحكومية، تدريجياً لغاية 25 من كل شهر، إلا أن هذه الرواتب بدأت تتأخر لأكثر من اسبوع".

وتابع المصدر، حديثه قائلاً إن "بعض موظفي الدوائر والوزارات الحكومية ما زالوا لم يستلموا رواتبهم حتى الان"، مبيناً أن "قلة السيولة النقدية تعود لعدم وجود ثقة لدى المواطنين بالنظام المصرفي اضافة لزيادة النفقات التشغيلية وانخفاض اسعار النفط، حيث أن الحكومة بدأت تلجأ إلى الدين لسداد رواتب الموظفين".

وباشرت دائرة المحاسبة في وزارة المالية، يوم الأربعاء الذي صادف 19 من الشهر الجاري، إجراءات تمويل رواتب الموظفين لشهر تشرين الثاني الحالي، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بتنظيم عملية الصرف، وفقاً لبيان صادر عن وزارة المالية العراقية.