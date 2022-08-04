أكشاك لبيع الصمون في بغداد والرز التايلندي يصل العراق  

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم الخميس، عزم الشركة العامة لتصنيع الحبوب إحدى تشكيلاتها إنشاء أكشاك نموذجية لبيع الصمون الحكومي في مناطق بغداد، فيما أبدت استعدادها لتجهيز المتعهدين في تسويق إنتاجها من الصمون .

وقال مدير عام الشركة أثير داود سلمان، في بيان أورده مكتب الوزارة الإعلامي، الى وكالة شفق نيوز، إن "شركته تسعى لفتح عدة منافذ لتسويق الصمون المدعوم المنتج في افرانها عبر إنشاء أكشاك نموذجية في عدة مناطق بجانبي الكرخ والرصافة يتم من خلالها البيع المباشر للصمون الذي تنوي وزارة التجارة طرحه في الأسواق بأسعار تنافسية" مدعومة ضمن مشروع دعم الرغيف.

وأضاف سلمان، أن الشركة اعتمدت برنامج القطع الألكتروني لبيع وتسويق الصمون المنتج في افرانها الحكومية، لافتا إلى استعداد الشركة لتجهيز المتعهدين في حال تقدمهم الى التعاقد مع الشركة لتسويق إنتاجها من الصمون وبأشكال متعددة حسب الطلب .

وتابع المدير العام أن شركته تنوي توجيه دعوة الى دوائر الدولة والوزارات لتلبية حاجتها من الصمون وفق آلية تعاقد ميسرة.

وتمتلك الشركة العامة لتصنيع الحبوب عدة خطوط حديثة لإنتاج الصمون الأوتوماتيكي والخبز العربي في مجمع أفران الكاظمية .

إلى ذلك أعلنت وزارة التجارة عن وصول الباخرة EGE S الى منطقة الادلاء والمحملة بـ 41000 الف طن من مادة الرز التايلندي لحساب السلة الغذائية السادسة لعام 2022.

اكدت ذلك مدير عام الشركة لمى الموسوي وقالت في بيان، إن فريقا فنيا رقابيا من فاحصي المختبر في قسم السيطرة النوعية بشركتها ودائرة الرقابة التجارية استقلوا سطح الباخرة بعد وصولهم بساعات متاخرة من الليل لسحب نماذج الرز بغية القيام بفحصه فحصأ اوليا ومن ثم ارسال النماذج الى مختبر قسم السيطرة النوعية المركزي العائد للشركة في بغداد لاستكمال بقية الفحوصات لبيان صلاحيته للاستهلاك البشري قبل اطلاق عمليات تجهيزه للوكلاء.

واشادت بجهود الفريق الفني الاستثنائية في سحب النماذج من على ظهر الباخرة وفي وسط البحر متمنية السلامة لاحد افراد الفريق لتعرضه لحادث اثناء القيام بسحب النماذج .