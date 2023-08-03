"أكسفورد" تكشف نسبة استهلاك الفرد العراقي من الطاقة في 2022

شفق نيوز/ كشف فريق بحثي متخصص من جامعة اكسفورد، اليوم الخميس، ان حجم استهلاك الفرد العراقي من الطاقة بلغ أكثر من 14 ألف كيلو وات / ساعة في عام 2022.

وبحسب الفريق الذي يُشرف على موقع (our world in data) المتخصص في نشر الأبحاث والبيانات فقد أوضح، في جدول اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "الفرد العراقي استهلك من الطاقة 14.392 ألف كيلو وات / ساعة خلال عام 2022، وهذا المعدل لا يشمل استخدام الطاقة الكهرباء فحسب، بل يشمل أيضاً مجالات الاستهلاك الأخرى بما في ذلك النقل والتدفئة والطهي"، مشيراً إلى أن الفرد العراقي "استهلك في عام 1965 من الطاقة ما يساوي 2.782 ألف كيلو واط / ساعة وذلك بارتفاع بنسبة 417%".

وأضاف الموقع أن "اكبر استهلاك للطاقة في الدول العربية كان من نصيب قطر حيث بلغ استهلاك الفرد القطري 194.222 ألف كيلو واط / ساعة، تليها البحرين وباستهلاك 161.111 ألف كيلو واط/ ساعة، تليها الإمارات حيث بلغ استهلاك الفرد الإماراتي 148.177 ألف كيلو وات/ ساعة، ثم الكويت بنسبة استهلاك بلغت 103.833 الف كيلو واط / ساعة، وبعدها عُمان بنسبة استهلاك 90.751 ألف كيلو واط/ ساعة للفرد، ثم السعودية بنسبة استهلاك 87.707 ألف كيلو واط ساعة للفرد الواحد".

وتابع الموقع ان "أقل استهلاك للطاقة كان من قبل الفرد الصومالي 217 كيلو وات/ ساعة يسبقه الفرد في اريتريا 914 كيلو واط/ ساعة ومن ثم اليمن 1.080 الف كيلو واط / ساعة".