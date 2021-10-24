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كرميان ومحافظتان.. انخفاض إنتاج الرمان وخسائر اقتصادية تلحق بالمزارعين

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-24T11:54:22+0000
كرميان ومحافظتان.. انخفاض إنتاج الرمان وخسائر اقتصادية تلحق بالمزارعين

شفق نيوز/ كشف مسؤولون حكوميون في إدارة كرميان ومحافظتي ديالى وصلاح الدين، يوم الاحد، عن انخفاض انتاج الرمان بنسبة تجاوزت 50% بسبب الظروف المناخية والاهمال الحكومي والاستيراد العشوائي للفاكهة.

وقالت مديرة زراعة كرميان، شادية حسين عباس، لوكالة شفق نيوز، ان "انتاج الرمان في المناطق التي تشتهر بزراعته انخفض إلى أكثر من 40% بسبب انخفاض رطوبة الجو وجفافه، مما سبب نقصا بالمحصول في مناطق كرميان للموسم الحالي".

واشارت الى ان "انتاج الرمان يتركز في نواحي قوره تو، وكوكس، بشكل كبير فيما ينعدم في مناطق كثيرة من كرميان".

وفي ديالى، اكد رئيس مجلس المقدادية المنحل، عدنان حسين التميمي، انخفاض إنتاج الرمان في القضاء بنسبة 50% بسبب شح المياه والاستيراد غير المنظم للرمان من خارج البلاد.

واوضح التميمي في حديثه لوكالة شفق نيوز، ان "موطن ومركز انتاج الرمان في العراق هو قضاء المقدادية (شهربان) ويشتهر رمان شهربان بجودة تاريخية تمثل هوية القضاء، الا ان الاهمال الحكومي وشح المياه باتت تهدد إنتاج الرمان وأدت إلى هلاك الكثير من البساتين المنتجة لهذه الفاكهة".

ولم  تختلف مشاكل الرمان في صلاح الدين عن ديالى وكرميان، بسبب الاضرار التي لحقت بمزارعي المحافظة جراء الاستيراد العشوائي وغياب حماية المنتج المحلي ذي الجودة العالية، بحسب رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية كريم كردي.

وانتقد كردي في حديثه لوكالة شفق نيوز "اهمال دعم إنتاج الرمان وعدم فتح ابواب لتسويقه الى المحافظات بعد تكدس المنتج المستورد وانتفاء الحاجة للرمان المحلي"، مؤكدا "انخفاض انتاج الرمان في صلاح الدين الى اكثر من 50% ما سبب خسائر اقتصادية جسيمة للمزارعين".

وأكد كردي "جودة الرمان في المناطق المنتجة له مثل بلد، والدجيل، والضلوعية، الواقعة على ضفاف نهر دجلة وهي من اخصب واجود الاراضي الزراعية الا ان غياب الدعم وظروف النزوح في المناطق المنتجة زادت من انخفاض المنتج".

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