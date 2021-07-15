كرميان وديالى توضح حقيقة وصول اطلاقات مائية إيرانية

شفق نيوز/ نفى مسؤولان محليان في إدارة كرميان ومحافظة ديالى، يوم الخميس، وصول أي اطلاقات مائية إيرانية إلى نهر سيروان المغذي لمناطق الادارة والمحافظة، فيما أكدت الاخيرة سيطرتها على الموقف المائي خلال الصيف الحالي باعتماد نظام المراشنة والابار.

وتناقلت مواقع محلية قيام الجانب الإيراني بإطلاق نسبي للمياه إلى نهر سيروان وبمعدل ٢ متر في الثانية.

وقال معاون مدير الموارد المائية في كرميان مؤيد احمد شمس الله لوكالة شفق نيوز، إن "الاطلاقات والايرادات المائية الواردة إلى نهر سيروان لم تتغير ولم تزداد ولا وجود لإطلاقات إيرانية جديدة".

وأضاف أنه "رغم أن الاطلاقات المائية شأن سيادي يخص الإقليم والحكومة الاتحادية، إلا أن الإيرادات المائية لم تتغير".

وبين شمس الله، أن "كرميان تعتمد على الإيرادات الإيرانية بنسبة ٧٠ بالمئة، فيما تعتمد على٣٠ بالمئة من ايراداتنا المحلية".

وفي ديالى، نفى مدير الموارد المائية مهند المعموري وصول اطلاقات مائية إلى نهر الوند، الذي يعتمد على نهر سيروان، مؤكدا أن "الإيرادات في نهر الوند لم تتغير أو تزداد".

وأكد المعموري لوكالة شفق نيوز، "السيطرة على أزمة المياه بديالى وبنسبة كبيرة تؤمن ماء الشرب وارواء البساتين خلال الصيف الحالي".

وأشار المعموري إلى "اعتماد نظام المراشنة"، اي إطلاق المياه بالتناوب بين الأنهر والجداول بشكل عادل"، موضحاً أنه "لا وجود لأي مفاضلة بين منطقة وأخرى".

ولفت إلى "تأمين ماء الشرب في عموم المحافظة على حفر ١٠٠ بئر ارتوازي لمحطات التصفية والقرى البعيدة المتناثرة في قضاء بلدروز ونواحي كنعان ومندلي".

وأضاف أن "مخزون بحيرة حمرين الاستراتيجية يعد أكبر مخزون مائي بديالى"، مشيراً إلى أنه "يؤمن المياه للاحتياجات الأساسية لفصل الصيف".

ودعا مدير الموارد المائية المواطنين والمزارعين إلى الترشيد في استهلاك المياه لتجاوز الأزمة الحالية لغاية فصل الشتاء القادم.

وتتعرض ديالى لأسوأ أزمة جفاف في تاريخها بسبب انعدام الأمطار والسيول وقطع الأنهر والجداول من قبل دول الجوار، ما تسبب فقدان ٧٥ بالمئة من الإيرادات المائية.