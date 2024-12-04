كرمنشاه.. 20% نمو في الصادرات الإيرانية إلى العراق عبر سومار

شفق نيوز/ أعلن مشرف جمارك محافظة كرمنشاه الكوردية، ومدير عام جماركها علي أصغر عباس زاده، يوم الأربعاء، ارتفاع صادرات البضائع من جمارك سومار بنسبة 18% من حيث الوزن و20% من حيث القيمة خلال 8 الأشهر الماضية من العام الجاري.

ونقلت مواقع صحفية إيرانية، في تقرير لها ترجمته وكالة شفق نيوز، عن عباس زاده قوله ان إجمالي كمية البضائع المصدرة عبر جمارك سومار إلى العراق بلغ خلال الأشهر الثمانية من العام الجاري 584 مليون و642 ألف دولار، بوزن مليون و261 ألف طن.

وأضاف عباس زاده، انه من إجمالي تصدير البضائع من جمارك سومار، 356 مليوناً و120 ألف دولار بقيمة 677 ألفاً و519 طناً من البضائع المصرح عنها في تلك الجمارك، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مبينا ان نمو التصدير من حيث القيمة 98 % ومن حيث زيادة الوزن فقد بلغت 104%.

وذكر مفتش جمارك المحافظة ومدير عام جمارك كرمنشاه، أن سلع التصدير الرئيسية المعلن عنها في جمارك سومار هي حديد التسليح المضلع وحجر الرخام والكرتون الفارغ والحاويات التي تستخدم لمرة واحدة والمنتجات البلاستيكية وغيرها.

وذكر عباس زاده، أن كمية البضائع المصدرة من جمارك البلاد الأخرى المرسلة إلى العراق عبر جمارك سومار هي 228 مليون 522 ألف دولار بضائع وزنها 583 ألف 695 طن، موضحا أن هذه الكمية ومقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، انخفضت من الجمارك الاخرى في البلاد الى العراق بنسبة 25% من حيث القيمة و20% من حيث الوزن.

وأوضح أن أهم السلع التصديرية التي تمر عبر هذا الجمارك هي البلاط(الكاشي) والبيض والكعك والبسكويت وحديد التسليح المضلع والأكواب الزجاجية ومنتجات الألبان وغيرها.