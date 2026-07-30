كرمانشاه.. مباحثات عراقية - إيرانية لتطوير السكك الحديدية وإطلاق "ترانزيت إقليمي"

شفق نيوز- ترجمة خاصة

أعلنت الممثليّة الدبلوماسية العراقية في محافظة كرمانشاه، غربي إيران، اليوم الخميس، عن وجود خطط مشتركة بين بغداد وطهران، لربط شبكات السكك الحديدية بين البلدين، في خطوة تهدف إلى تحويل المنطقة إلى ممر ترانزيت إقليمي يربط إيران بالخليج وتركيا والأسواق الأوروبية عبر الأراضي العراقية.

وبحسب تقرير لوكالة "إيرنا" الإيرانية، ترجمته وكالة شفق نيوز، جاء ذلك خلال زيارة أجراها القنصل العام العراقي في محافظة كرمانشاه، سعدون الساعدي، إلى معبر "مهران" الحدودي في محافظة إيلام غربي إيران، حيث التقى بالمسؤولين المحليين للتنسيق بشأن تنظيم حركة العبور الحدودية والمبادلات التجارية بين البلدين.

وأوضح الساعدي أن "مشروع الربط السككي، الذي اُختيرت كرمانشاه لتكون نقطة الاتصال الرئيسية فيه، يسعى لتعزيز حجم التبادل التجاري بين الجانبين"، مشيرا إلى أن "المشروع يواجه بعض التحديات المالية والإقليمية، إلا أنه يلقى متابعة ودعما من السلطات المركزية في طهران وبغداد".

كما كشف الساعدي، عن دراسة الحكومة العراقية لافتتاح ممثلية قنصلية جديدة في محافظة إيلام الحدودية، لتسهيل العلاقات الاقتصادية والثقافية وتنسيق إدارة المنافذ البرية.

وتأتي هذه المباحثات بالتزامن مع فترة ذروة موسم التوافد الديني السنوي إلى العتبات المقدسة في العراق بمناسبة "أربعينية الإمام الحسين"، حيث سجل معبر مهران عبور نحو 244 ألف مسافر خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق بيانات السلطات المحلية.

ويُعد معبر مهران المنفذ البري الرئيسي بين البلدين، حيث يمر عبره سنويا أكثر من 60% من إجمالي حركة الزوار بين إيران والعراق، بلغت نحو ثمانية ملايين حالة عبور خلال العام الماضي، فيما تتراوح الحركة اليومية الاعتيادية في باقي أوقات العام حول 20 ألف مسافر يوميا.