كرمانشاه.. زيادة بنسبة 501% في"الترانزيت" المار بمعبر برويزخان الحدودي إلى العراق

شفق نيوز/ أعلن المدير العام للطرق والنقل البري في محافظة كرمانشاه الكوردية في ايران سید شهرام کهریزی، اليوم الأحد، عن زيادة بنسبة 501٪ في حمولات الترانزيت التي تدخل معبر برويزخان الحدودي خلال 5 أشهر من هذا العام (العام الايراني يبدأ في 21 من شهر آذار).

وجاء في تقرير لوكالة مهر الايرانية وترجمته وكالة شفق نيوز، ان كهريزي أكد أن مليوناً و356 ألف طن من البضائع دخلت معبر برويزخان الحدودي خلال الخمسة أشهر من العام الجاري، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 501% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف كهريزي؛ أن أكثر من 50 ألف مركبة من أسطول النقل دخلت إلى محطة برويزخان الحدودية وزادت بنسبة 450٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وعن الصادرات من معبر برويزخان الحدودي، قال كهريزي: خلال 5 أشهر من العام الجاري، تم تصدير أكثر من 66 ألف طن من البضائع من هذا المعبر الحدودي بواقع 3 آلاف و570 مركبة، وحمولة التصدير 176 ألف طن والأسطول بنسبة 127% مقارنة بالخمسة أشهر الماضية.

وأضاف كهريزي أنه تم تنفيذ معظم عمليات النقل الواردة من العراق إلى محطة برويز خان الحدودية إلى وجهات الموانئ الجنوبية في إيران.