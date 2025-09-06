كرمانشاه تراهن على السائح العراقي لتعزيز اقتصادها

شفق نيوز/ طهران- كرمانشاه

أكد معاون الشؤون السياسية والأمنية لمحافظة كرمانشاه، بهرام سليماني، دعم السلطات المحلية لتطوير التبادلات السياحية مع العراق.

وقال سليماني خلال اجتماع مع نشطاء السياحة في كرمانشاه ومديري مكاتب الخدمات السياحية العراقية، إن "العلاقات العريقة والمتجذرة بين الشعبين الإيراني والعراقي وفرت أرضية قوية لتطوير التعاون في جميع المجالات، وخاصة السياحة".

وأضاف أن موقع المحافظة المحاذي للعراق وحدودها المشتركة "يمنحها دوراً محورياً في هذه التبادلات"، لافتاً إلى أن كرمانشاه "تمثل متحفاً حياً للحضارات القديمة بآثارها التي تعود لآلاف السنين، من نقوش بيستون إلى جداريات طاق بستان".

وأشار المسؤول الإيراني إلى تنوع المقومات السياحية في كرمانشاه، من الطبيعة الجبلية والكهوف والشلالات، إلى الألوان الفريدة لفصولها الأربعة، فضلاً عن كرم ضيافة سكانها ومأكولاتها المحلية.

كما اعتبر أن السياحة الدينية تمثل رافداً مهماً، بالنظر إلى القواسم المشتركة بين الشعبين، إلى جانب ما تملكه المحافظة من إمكانيات في مجال السياحة الصحية بفضل المراكز الطبية المتطورة والأطباء المتخصصين.

وقال سليماني إن مواطني العراق يمكنهم "الاستفادة من خدمات علاجية عالية الجودة بأسعار مناسبة، إلى جانب التمتع بالمناظر الطبيعية والتاريخية"، مؤكداً أن البنية التحتية في كرمانشاه "تشهد نمواً متسارعاً من الفنادق الفاخرة إلى الإقامات البيئية"، ما يوفر خيارات متنوعة للسياح الأجانب.

وختم بالقول: "نحن مستعدون لتنظيم جولات مشتركة، وتقديم باقات سياحية جذابة، وتعزيز الاستثمار المتبادل مع العراق، بهدف أن تبقى كرمانشاه وجهة محبوبة ودائمة للسياح العراقيين، وبما يسهم في التنمية الاقتصادية وتعزيز أواصر الصداقة بين الشعبين".