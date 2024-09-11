كرمانشاه.. ارتفاع صادرات البضائع الإيرانية إلى العراق بنسبة 130%

شفق نيوز/ أعلن مدير عام جمارك محافظة كرمانشاه الكوردية في إيران، علي أصغر عباس زاده، يوم الأربعاء، عن ارتفاع صادرات البضائع من حدود المحافظة بنسبة 130%، في الأشهر الخمسة الماضية من هذا العام (العام الايراني يبدأ في 21 آذار/ مارس).

وقال عباس زاده في تصريح لموقع "مهر" الإيراني، ترجمته وكالة شفق نيوز، إنه تم تصدير بضائع تزن ثلاثة ملايين و75 ألف طن، بقيمة مليارين و684 مليوناً و99 ألف دولار، إلى العراق من الجمارك الحدودية لمحافظة كرمانشاه.

وأضاف أنه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ارتفعت كمية البضائع المصدرة بنسبة 130% من حيث القيمة وبنسبة 4% من حيث الوزن.

وأوضح عباس زاده أنه من إجمالي بضائع التصدير، شكلت بضائع التصدير من جمارك برويزخان ملياراً و611 مليوناً و744 ألف دولار من البضائع التي تزن مليوناً و301 ألفاً 382 طناً وهي الأكبر من حجم البضائع التي تم تصديرها من المحافظة عبر حدودها إلى العراق.

وأشار إلى أن حصة جمارك خسروي من بضائع التصدير خلال الأشهر الأربعة الماضية بلغت 434 مليوناً و697 ألف دولار بوزن 670 ألفاً و615 طناً.

وتابع أن كمية البضائع المصدرة من جمارك سومار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بلغت 447 مليوناً و141 ألف دولار بوزن 740 ألفاً و85 طناً، وكانت حصة جمارك شيخ صله خلال هذه الفترة 170 مليوناً و431 ألف دولار وزنها 238 ألف و112 طن، فيما بلغت حصة جمرك شوشمي فتقدر بـ20 مليوناً و85 ألف دولار وزنها 125 ألف طن.