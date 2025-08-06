كركوك.. وزير النفط يفتتح محطة جديدة في حقل جمبور مضاعفة الإنتاج (صور)

شفق نيوز- كركوك

وصل وزير النفط حيان عبد الغني، يوم الأربعاء، إلى محافظة كركوك عبر مطارها الدولي لافتتاح محطة "النفط الرطب" في حقل جمبور الشمالي، بطاقة تصميمية تبلغ 90 ألف برميل يومياً، في خطوة تُعد تتويجاً لجهود مشتركة بين العراق وشركة إيطالية أسهمت بمضاعفة الإنتاج.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن محافظ كركوك ريبوار طه، ورئيس مجلس المحافظة محمد إبراهيم الحافظ، كانا في استقبال الوزير وتوجهوا جميعاً إلى شركة غاز الشمال للاطلاع على واقع الشركة وإنتاجها وآليات تطويرها.

وأضاف مراسلنا أن وزير النفط سوف يقوم بافتتاح شركة نفط الشمال، بالتعاون مع شركة "مندريسي" الإيطالية، التي نجحت في رفع إنتاج حقل جمبور إلى 90 ألف برميل من خلال تطوير المحطة وتشغيلها تجريبياً خلال الأسابيع الماضية.

وأشار إلى أن الجهود الفنية أثمرت أيضاً عن تطوير حقل جمبور الشمالي، وهو ما أسهم مباشرة في رفع الإنتاج، لافتاً إلى أن استثمار الغاز المصاحب في الحقل سيدعم منظومة الكهرباء بإمدادات إضافية.

من جهته، قال الخبير النفطي، علي عبد الرحمن، لوكالة شفق نيوز، إن "افتتاح المحطة الجديدة يمثل نقلة مهمة في استثمار الحقول الشمالية"، مؤكداً أن "دمج الخبرات الوطنية مع التقنية الدولية أثبت نجاحه في زيادة الإنتاج وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وأضاف أن "استثمار الغاز المصاحب له أهمية إستراتيجية أيضاً، كونه يقلل الاعتماد على الغاز المستورد ويدعم الشبكة الوطنية للطاقة الكهربائية".

ويُعد حقل جمبور الشمالي أحد الحقول النفطية المهمة في محافظة كركوك، ويقع شمال شرقي المدينة، بمحاذاة حقلي كركوك، وباي حسن، ويعود تاريخ اكتشاف الحقل إلى خمسينيات القرن الماضي، وبدأ الإنتاج فيه فعلياً في شهر آب/ أغسطس 1959.

وتمتاز آبار الحقل بوجود احتياطات كبيرة من النفط الخام، إلا أن جزءاً منها توقف عن الإنتاج لسنوات طويلة بسبب تقادم البنية التحتية وغياب التطوير التقني.

ومع ذلك، يبقى الحقل محوراً مهماً في خطة وزارة النفط لرفع مستوى الإنتاج في شمال العراق، حيث تسعى شركة نفط الشمال إلى إعادة تأهيل وتشغيل الآبار المعطلة فيه ضمن برامج التعاون الفني مع الشركات الأجنبية.

ويُستخدم الحقل حالياً أيضاً في إنتاج الغاز المصاحب، والذي يُعد مورداً مهماً لمحطات الطاقة الكهربائية، خاصة مع تزايد الحاجة لتقليل الاعتماد على الوقود المستورد.

ويقع حقل جمبور شمال شرقي مدينة كركوك، بمحاذاة حقلي كركوك وباي حسن، ويعد أحد أقدم الحقول العراقية، حيث بدأ الإنتاج فيه منذ شهر آب/ أغسطس عام 1959.