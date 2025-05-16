كركوك.. إعادة 5 آبار معطلة للخدمة بحقل نفطي

شفق نيوز/ أعلنت شركة نفط الشمال، يوم الجمعة، عن إعادة تأهيل خمسة آبار كانت متوقفة عن العمل في حقل جمبور الشمالي بمحافظة كركوك، ما أسهم في رفع معدلات الإنتاج بنحو 2500 برميل يومياً.

وذكرت الشركة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الملاكات الهندسية والفنية في قسم هندسة النفط وقسم الإنتاج / شعبة صيانة الإنتاج، وبالتنسيق مع موظفي محطة جمبور الشمالي، شرعت بأعمال صيانة وفتح الصمامات المستعصية في رؤوس خمسة آبار خارجة عن الخدمة، وهي: (27، 42، 23، 20، 69)".

وأوضحت أن "الكوادر المختصة تمكنت من إعادة هذه الآبار إلى الخدمة بكفاءة عالية، بعد إجراء سلسلة من الفحوصات الفنية والمعالجات التشغيلية، وفق أعلى معايير السلامة والجودة".

في غضون ذلك، أبلغ مصدر في شركة نفط الشمال، الوكالة بأن "الآبار الخمسة التي تمت صيانتها ستسهم في رفع الإنتاج في حقل جمبور الشمالي بحوالي 2500 برميل يوميًا"، مبيناً أن هذا التطور يمثل إضافة مهمة إلى الطاقة الإنتاجية الكلية للحقل.

ويُعد حقل جمبور الشمالي أحد الحقول النفطية التابعة لشركة نفط الشمال في محافظة كركوك، ويبلغ إنتاجه اليومي التقريبي بين 10,000 إلى 15,000 برميل، بحسب تقارير رسمية، إلا أن هذه الأرقام قابلة للتغير تبعاً للظروف التشغيلية وعدد الآبار الفعالة.