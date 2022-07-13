كركوك: سد مكحول سيرحل أكثر من 32 الف نسمة

شفق نيوز/ كشف مسؤول محلي في كركوك، اليوم الأربعاء، عن ترحيل أكثر من 32 ألف نسمة في 6 قرى تابعة لناحية الزاب الأسفل جنوب غربي المحافظة بتنفيذ مراحل العمل بمشروع سد مكحول المائي.

وقال مدير ناحية الزاب التابعة لقضاء الحويجة، جنوب غربي كركوك، غازي عبيد الجبوري لوكالة شفق نيوز إن "لجنة خبراء خاصة بمشروع سد مكحول حددت 6 قرى سترحل عن موقع السد الذي سيغمرها مناسيبه بعد إنجازه يبلغ تعداد سكانها 32500 نسمة".

وأضاف الجبوري أن "موعد الترحيل وآليات التعويض واسكان المرحلين لم تحدد حتى الآن باستثناء تبليغات أولية من الموارد المائية وبانتظار التعليمات والإجراءات النهائية".

وشدد الجبوري على "منح المرحلين تعويضات مجزية عن الأراضي والدور والممتلكات والثروة الحيوانية وضمن مناطق تصلح لممارسة المهن المعيشية".

وباشرت كوادر وزارة الموارد المائية بتشييد سد مكحول الاستراتيجي مطلع أيار من العام الماضي بمراحل التهيئة التمهيدية.

وافرز ملف سد مكحول المقرر انشاؤه بين كركوك وصلاح الدين تداعيات اجتماعية ومعيشية واسعة، إذ يتطلب نزوح سكان نحو ثلاث وحدات ادارية في المحافظتين، وسط مخاوف من فقدان مصادر المعيشة في تلك الوحدات التي تعتاش على الزراعة وتربية الحيوانات كمصادر أساسية ووحيدة للعيش.

ويمتد موقع السد وحدود انشائه من ناحية الزوية شمالي قضاء بيجي وصولا الى ناحية ايسر الشرقاط واجزاء واسعة من نواحي العباسي والزاب الاسفل التابعة لقضاء الحويجة جنوب غربي كركوك.

ويبلغ طول السد 3227 الى 3600 متر وبطاقة تخزينية تتجاوز 3 مليارات متر مكعب.

واكدت وزارة الموارد المائية في وقت سابق ان من المتوقع ان يوفر سد مكحول خلال سنوات التنفيذ الآلاف من فرص العمل للعناصر الشابة من الخريجين الجدد ويمنحهم الفرصة لتطوير قدراتهم العملية.