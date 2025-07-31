كركوك تعتمد آلية كمركية جديدة لدعم التجارة المحلية

شفق نيوز- كركوك

أعلنت إدارة محافظة كركوك، يوم الخميس، عن اعتماد تسهيلات كمركية جديدة تتيح لتجار المحافظة وسائقي مركبات الحمل تسوية فروقات الرسوم الكمركية داخل حدود المحافظة، بدلاً من التوجه إلى محافظتي نينوى أو ديالى، في خطوة تهدف إلى دعم الحركة التجارية وتخفيف الأعباء اللوجستية والمالية.

وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ كركوك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن “هذه الآلية جاءت ثمرة اجتماع رسمي جمع المحافظ ريبوار طه، مع معاون قائد قوات الحدود لشؤون الكمارك اللواء الحقوقي محمد كمال عابد، والمدير العام لكمارك المنطقة الشمالية علي جمال”، مشيراً إلى أن “الطرفين اتفقا على المباشرة بتطبيق التسهيلات في النقاط الكمركية التابعة للمحافظة”.

وأضاف البيان، أن “الخطوة من شأنها تعزيز واقع النقل التجاري داخل كركوك، وتقليل معاناة التجار والسائقين، الذين اضطروا لسنوات إلى قطع مسافات طويلة صوب محافظات مجاورة لإتمام الإجراءات الكمركية، فضلاً عن رفع الإيرادات المحلية عبر تحصيل الرسوم داخل المحافظة، وهو ما يسهم في دعم وتمويل المشاريع الخدمية”.

وأشار إلى أن “الإجراءات الكمركية شكلت لعقود أحد أبرز التحديات أمام قطاع النقل والتجارة في كركوك، ما تسبب بخسائر زمنية ومادية كبيرة، وأعاق انسيابية تدفق البضائع”، مبيناً أن “الخطوة الجديدة تأتي استجابة للمطالب المتكررة من الفعاليات الاقتصادية والتجارية، التي طالبت بتسوية فروقات الرسوم داخل كركوك لتجنب الازدواجية وتسهيل حركة السوق المحلي”.

وأكد المحافظ، بحسب البيان، أن “الإدارة المحلية تسعى جاهدة لتذليل العقبات أمام النشاط الاقتصادي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار والتجارة، بما ينعكس إيجاباً على واقع المواطنين في المحافظة”.