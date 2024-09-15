كركوك تضخ 20 مليار دينار في داقوق

شفق نيوز/ أعلنت قائممقامية محافظة كركوك، يوم الأحد، عن تنفيذ مجموعة من المشاريع في قضاء داقوق، تشمل إكساء طرق وبناء مدارس، بتكلفة تصل إلى 20 مليار دينار.

وقال قائممقام القضاء عبد الستار علي، لوكالة شفق نيوز، إن المشاريع تأتي ضمن موازنة محافظة كركوك لعام 2023، والتي تشمل تحسين البنية التحتية للقضاء من خلال إكساء الطرق وإنشاء مبانٍ لدوائر حكومية، بالإضافة إلى بناء مدارس جديدة في مركز القضاء والقرى المحيطة به.

وأضاف علي أن إدارة محافظة كركوك تولي أهمية خاصة لملف إعادة إعمار قضاء داقوق، مشيرا إلى أن هناك خطة تهدف إلى الاهتمام بالمعالم التاريخية والأثرية في القضاء، بما في ذلك منارة داقوق الأثرية.

وبين، أن الإدارة تعمل بالتعاون مع دائرة الآثار على تحويل المنارة إلى منطقة جذب سياحي من خلال تنفيذ مشروع تطويري في محيطها، إلا أن هذا يتطلب موافقات من الجهات الحكومية المختصة في دائرة الآثار والتراث.

تجدر الإشارة إلى أن منارة داقوق، التي تقع في الركن الجنوبي الغربي من المسجد الجامع القديم في داقوق، تعد من المعالم الأثرية البارزة في المنطقة. وتبقى هذه المئذنة قائمة على الرغم من تآكل المسجد الذي كانت جزءاً منه. يبلغ ارتفاع المئذنة حوالي 23 متراً، ويُعتقد أنها تعود إلى فترة قريبة من عام 1780 ميلادياً.