كركوك تسوق ربع مليون طن من الحنطة وتطلق صرف مستحقات الموسم الماضي

شفق نيوز- كركوك

أعلن مدير سايلو كركوك التابع لوزارة التجارة، يوم الخميس، وصول الكميات المسوقة من محصول الحنطة إلى نحو 250 ألف طن، فيما أكد وصول مستحقات الفلاحين والمسوقين الخاصة بالموسم الماضي والبالغة 70 مليار دينار إلى المصارف المختصة والشروع بإجراءات توزيعها.

وقال مدير سايلو كركوك حسن حمدي، لوكالة شفق نيوز، إن "الكميات المستلمة من محصول الحنطة في سايلو كركوك والمواقع التابعة له بلغت حتى الآن قرابة 250 ألف طن"، مبيناً أن "عمليات الاستلام ما زالت مستمرة بانسيابية عالية ووفق الجداول الزمنية المحددة من قبل وزارة التجارة".

وأضاف أن "الملاكات الفنية والإدارية تعمل على مدار ساعات الدوام لإنجاز معاملات الفلاحين واستلام المحصول وفق الضوابط المعتمدة، مع توفير جميع المستلزمات اللوجستية اللازمة لضمان سرعة الإجراءات وتقليل فترات الانتظار".

وأشار حمدي إلى أن الموسم التسويقي الحالي يشهد تعاوناً كبيراً بين الجهات المعنية والفلاحين، الأمر الذي أسهم في تسهيل عمليات التسويق والاستلام، لافتاً إلى أن الكميات المستلمة مرشحة للزيادة خلال الأيام المقبلة مع استمرار تدفق المحاصيل من مختلف المناطق الزراعية في المحافظة.

وفي ما يتعلق بالمستحقات المالية، كشف مدير سايلو كركوك عن وصول مبالغ تسويق الحنطة الخاصة بالموسم الماضي، والبالغة نحو 70 مليار دينار عراقي، إلى المصارف المعنية.

وأوضح أن "الأموال وصلت بالفعل إلى المصارف الحكومية المختصة، وبدأت إجراءات توزيعها على الفلاحين والمسوقين وفق خطة محددة تضمن انسيابية عملية الصرف ووصول المستحقات إلى أصحابها بأسرع وقت ممكن".

وأكد أن وزارة التجارة تتابع بشكل مباشر ملف تسويق الحنطة وصرف المستحقات المالية، لما يمثله من أهمية كبيرة في دعم القطاع الزراعي وتشجيع الفلاحين على زيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي، مشدداً على أن المحافظة تشهد موسماً تسويقياً ناجحاً يعكس حجم الإنتاج الزراعي الذي حققته خلال العام الحالي.