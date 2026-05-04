كركوك تحافظ على 200 ألف برميل يومياً مع تراجع إنتاج كوردستان

شفق نيوز- كركوك

كشفت مصادر في شركة نفط الشمال، يوم الاثنين، عن استمرار تصدير نحو 200 ألف برميل يومياً من نفط كركوك، مع اتخاذ إجراءات تشغيلية لتعويض تراجع الكميات القادمة من إقليم كوردستان.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن قرابة 30 ألف برميل يومياً من إجمالي الصادرات كانت تُضخ من الإقليم، إلا أن انخفاض الإنتاج هناك خلال الفترة الأخيرة، نتيجة توقف عدد من الشركات النفطية، انعكس على حجم الكميات المصدّرة.

وأضافت أن شركة نفط الشمال لجأت إلى تعويض جزء من هذا التراجع عبر نقل النفط الخام من الحقول الجنوبية داخل محافظة كركوك، بواقع نحو 50 ألف برميل يومياً، تُنقل بواسطة صهاريج إلى محطة "كي وان"، ليتم ضخها لاحقاً عبر خط كركوك – إقليم كوردستان.

وأوضحت المصادر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة تشغيلية تهدف إلى الحفاظ على استقرار تدفق النفط وتفادي أي انخفاض حاد في الصادرات، في ظل تحديات فنية وتشغيلية تواجه بعض الحقول.

وبيّنت أن الاعتماد على النقل بالصهاريج يُعد حلاً مؤقتاً لضمان استمرار الإمدادات، إلى حين إعادة تشغيل الحقول المتوقفة وعودة الشركات النفطية إلى نشاطها الطبيعي.

وأكدت المصادر أن خط كركوك – إقليم كوردستان يمثل مساراً مهماً ضمن منظومة التصدير، إذ يُستخدم لنقل جزء من إنتاج المحافظة إلى جانب كميات إضافية تُرفد من مناطق أخرى.

وشددت على أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقاً بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لضمان استقرار الإنتاج والتصدير، نظراً لأهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد العراقي.