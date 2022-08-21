سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كربلاء تعلن إنتاج أكثر من 23 مليون بيضة خلال شهر واحد

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-21T09:25:12+0000
كربلاء تعلن إنتاج أكثر من 23 مليون بيضة خلال شهر واحد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية زراعة كربلاء، يوم الأحد، إنتاج أكثر من (23) مليون بيضة مائدة خلال شهر واحد.

وقالت رئيس قسم خدمات الثروة الحيوانية الدكتورة البيطرية عامرة عامر الحافظ، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مشاريع بيض المائدة العاملة في كربلاء والبالغ عددها تسعة مشاريع أنتجت (23 ) مليونا و(244) الفا و(540) بيضة خلال الفترة الواقعة بين منتصف تموز الماضي ومنتصف آب الجاري لسد حاجة السوق المحلية من بيض المائدة".

وأضافت ان "الأفراخ الداخلة في هذه المشاريع بلغ عددها مليون و1750 في مرحلة الإنتاج و286 الفا في مرحلة التربية".

ولفتت الحافظ الى ان "معظم هذه المشاريع أنشئت بدعم من المبادرة الزراعية من خلال قروض طويلة الأمد وبدون فوائد وان هذه المشاريع تتابع من قبل الجهات البيطرية".

related

كربلاء تنتج أكثر من 14 مليون بيضة خلال شهر كانون الثاني الماضي

Date: 2022-02-11 12:43:15
كربلاء تنتج أكثر من 14 مليون بيضة خلال شهر كانون الثاني الماضي

64 مليون بيضة في شهر.. زراعة البصرة تكشف "سر" الإنتاج الكبير" 

Date: 2022-08-02 14:24:44
64 مليون بيضة في شهر.. زراعة البصرة تكشف "سر" الإنتاج الكبير" 

كورونا يقفل مئات الفنادق ويعطل السياحة الدينية في كربلاء

Date: 2020-08-15 09:34:32
كورونا يقفل مئات الفنادق ويعطل السياحة الدينية في كربلاء

محافظة تؤكد تخطي إنتاجها مليون بيضة يوميا: زار موائد العراق سوى كوردستان

Date: 2021-02-28 10:17:08
محافظة تؤكد تخطي إنتاجها مليون بيضة يوميا: زار موائد العراق سوى كوردستان

نفوق آلاف الأطنان من الأسماك في بحيرة بكربلاء

Date: 2020-10-09 14:49:54
نفوق آلاف الأطنان من الأسماك في بحيرة بكربلاء

الزراعة تفسر اسباب ارتفاع اسعار بيض المائدة في الأسواق المحلية

Date: 2021-06-07 08:01:34
الزراعة تفسر اسباب ارتفاع اسعار بيض المائدة في الأسواق المحلية

كربلاء تصدر تمور "1.5" مليون نخلة وتحتل المرتبة الاولى في العراق

Date: 2021-07-06 09:10:55
كربلاء تصدر تمور "1.5" مليون نخلة وتحتل المرتبة الاولى في العراق

الزراعة تحدد سعر طبقة البيض وتتوعد بفتح باب الاستيراد

Date: 2021-06-23 13:40:12
الزراعة تحدد سعر طبقة البيض وتتوعد بفتح باب الاستيراد