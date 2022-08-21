كربلاء تعلن إنتاج أكثر من 23 مليون بيضة خلال شهر واحد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية زراعة كربلاء، يوم الأحد، إنتاج أكثر من (23) مليون بيضة مائدة خلال شهر واحد.

وقالت رئيس قسم خدمات الثروة الحيوانية الدكتورة البيطرية عامرة عامر الحافظ، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مشاريع بيض المائدة العاملة في كربلاء والبالغ عددها تسعة مشاريع أنتجت (23 ) مليونا و(244) الفا و(540) بيضة خلال الفترة الواقعة بين منتصف تموز الماضي ومنتصف آب الجاري لسد حاجة السوق المحلية من بيض المائدة".

وأضافت ان "الأفراخ الداخلة في هذه المشاريع بلغ عددها مليون و1750 في مرحلة الإنتاج و286 الفا في مرحلة التربية".

ولفتت الحافظ الى ان "معظم هذه المشاريع أنشئت بدعم من المبادرة الزراعية من خلال قروض طويلة الأمد وبدون فوائد وان هذه المشاريع تتابع من قبل الجهات البيطرية".