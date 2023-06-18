كربلاء تعلن تسويق أكثر من 6 ملايين دجاجة خلال 6 أشهر

شفق نيوز/ أعلنت مديرية زراعة كربلاء، يوم الأحد، أن مشاريع بيض فروج اللحم في المحافظة سوقت أكثر من( 6 ) ملايين دجاجة خلال النصف الأول من العام 2023 من أجل سد حاجة السوق المحلية والوصول الى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن.

وقال مدير زراعة محمد جاسم الطيار، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مشاريع فروج اللحم العاملة في كربلاء والبالغ عددها ( 105)، مشاريع، والتي تبلغ طاقتها التشغيلية (3) ملايين و843 الفا سوقت خلال النصف الأول من العام الحالي( 6 ) ملايين و(382) ألفا و(614) دجاجة، بلغت أوزانها (5130750) كغم من لحوم الدواجن على شكل دجاج حي أو مجزور تم رفد السوق المحلية بها".

وأشار إلى ان "كربلاء استطاعت من خلال المبادرة الزراعية وعدد من الشركات الاستثمارية من إقامة عدد من مشاريع بيض المائدة و وفروج اللحم عن طريق التربية بنظام الأقفاص واستطاعت ان تحقق نجاحا كبيرا ساهمت بسد جزء كبير من حاجة السوق المحلية من بيض المائدة ولحوم الدواجن".