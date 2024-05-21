كربلاء تعلن انتاج نحو 4 ملايين دجاجة خلال شهر واحد

شفق نيوز/ اعلن مدير زراعة كربلاء محمد جاسم الطيار، يوم الثلاثاء، عن قيام مشاريع فروج اللحم في المحافظة بإنتاج أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون دجاجة خلال شهر نيسان الماضي، تم تسويقها داخل البلاد من أجل المساهمة في سد احتياجات السوق المحلية من اللحوم البيضاء.

وذكر الطيار، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن محافظة كربلاء واحدة من اكثر المحافظات انتاجاً للحوم البيضاء المتمثلة بإنتاج الدجاج الحي الذي يسوق إلى الاسواق المحلية ليتم بيعه مباشرة إلى المواطنين كدجاج طازج بالإضافة إلى تسويقه على شكل دجاج مجزور (دجاج كامل ومقطعات) من خلال مجازر الدواجن العاملة في كربلاء.

وأضاف أن "كربلاء لديها(44) مشروعا عاملا لتربية فروج اللحم، بالإضافة إلى 10 مشاريع غير مجازة ، قسم منها يستخدم التربية الأرضية ، فيما يستخدم الاخر التربية عن طريق الأقفاص".

وأوضح الطيار، أن "المشاريع المجازة البالغة عدد 44 مشروعا أنتجت خلال شهر نيسان الماضي (3) ملايين، و(644) الفا، و(655) طيراً من الدجاج الحي بلغت اوزانها ( 6013 طنا)، و(569 كغم)"، مردفا القول إن، "المشاريع غير المجازة البالغ عددها (10) مشاريع قامت بإدخال (97700) فرخة".

وبهذا بلغ إجمالي الدجاج المسوّق، خلال الشهر الماضي، بحسب مدير زراعة كربلاء، "(3) ملايين و (742) الفاً و (355) دجاجة سوقت إلى الأسواق المحلية على شكل دجاج حي، او مجزور لسد حاجة السوق المحلية من اللحوم البيضاء".