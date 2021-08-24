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كربلاء تطلق حملة "مجانية" لمكافحة "حفار ساق الذرة الخضراء"

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-24T19:33:03+0000
كربلاء تطلق حملة "مجانية" لمكافحة "حفار ساق الذرة الخضراء"

شفق نيوز/ أطلقت مديرية زراعة كربلاء، يوم الثلاثاء، حملة مجانية لمكافحة "حفار ساق الذرة" في الحقول المصابة في عموم المحافظة لمكافحة مايقارب 1000 دونم.

وقال مدير زراعة كربلاء المهندس رزاق الطائي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم زراعة 3450 دونما بالذرة الصفراء موزعة على الشعب الزراعية (المركز - الخيرات - عون - الجدول الغربي - الهندية).

واضاف ، ان "المساحة المصابة بهذه الحشرة تبلغ تقريبا (1000 دونم) سيتم مكافحتها بمبيد (ماتش) سويسري المنشأ بعد استلام (65 لتر) من هذا المبيد تم توزيعه على الشعب الزراعية".

واوضح الطائي ان "حصة شعبة زراعة المركز (25 لترا ) والخيرات (15 لترا) وحصة شعبة زراعة الجدول الغربي(10 لترات) وعون (10 لترات) والهندية (5 لترات)".

ودعا الطائي الفلاحين والمزارعين الى "مراجعة الشعب الزراعية لاستلام المبيد مجانا لمكافحة هذه الحشرة وتقليل اضرارها في الحقول المصابة ".

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