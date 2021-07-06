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كربلاء تصدر تمور "1.5" مليون نخلة وتحتل المرتبة الاولى في العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-06T09:10:55+0000
كربلاء تصدر تمور "1.5" مليون نخلة وتحتل المرتبة الاولى في العراق

شفق نيوز/ أعلنت زراعة كربلاء اليوم الثلاثاء، تواصل إزدياد إنتاج التمور خلال العامين الماضيين والعام الحالي.

وقال مدير زراعة كربلاء رزاق الطائي لوكالة شفق نيوز؛ أن محافظة كربلاء تحتل المرتبة الأولى في تصدير التمور حيث يوجد في المحافظة ما يقارب مائة وعشرون ألف دونم في المحافظة مزروعة وتملك المحافظة مليون ونصف نخلة متعددة الأصناف بينها البرحي والزهد الخستاوي.

ولفت إلى أن إنتاج التمور يصدر إلى دول أوروبا والمغرب العربي والهند، داعياً الحكومة العراقية إلى الاهتمام بعملية التسويق وشراء التمور بالسعر المطلوب.

واضاف الطائي؛ أن عملية تجريف النخيل لا تؤثر بشكل كبير على إنتاج التمور فبعد كل عملية تجريف يتم إنشاء بساتين بطرق مختلفة وحديثة، كما أن هناك طرقاً قانونية تقوم بها مديرية زراعة كربلاء على كل من يقوم بتجريف الأرض من النخيل.

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