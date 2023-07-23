كربلاء تسوق قرابة 2000 طن من لحوم الدجاج الحي خلال شهر واحد

شفق نيوز/ أنتجت مشاريع فروج اللحم في محافظة كربلاء، اكثر من ( 1718 طناً) من لحوم الدواجن خلال الفترة الواقعة بين منتصف شهر حزيران، ومنتصف تموز الجاري تم تسويقها الى الأسواق المحلية من اللحوم البيضاء.

وقال مدير زراعة كربلاء الزراعي محمد جاسم محمد الطيار، في بيان اليوم ان محافظة كربلاء واحدة من أكثر المحافظات إنتاجا للحوم البيضاء المتمثلة بإنتاج الدجاج الحي الذي يسوق إلى الأسواق ليتم بيعه مباشرة إلى المواطنين كالدجاج الطازج إضافة إلى تسويقه على شكل دجاج مجزور من خلال مجازر الدواجن العاملة في كربلاء.

واضاف ان كربلاء لديها(49) مشروعا لتربية فروج اللحم قسم منها يستخدم التربية الارضية فيما يستخدم الاخر التربية عن طريق الاقفاص.

وأوضح الطيار" ان الفترة الواقعة بين منتصف حزيران ومنتصف تموز الجاري تم انتاج مليون و(11) الفا و(772) طيرا من الدجاج الحي بلغت اوزانها ( 1718 طنا) و (681 كغم ) تم تسويقها الى الاسواق المحلية".