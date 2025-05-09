كربلاء.. تخصيص 200 مليار دينار لتحسين شبكات الكهرباء

شفق نيوز/ حدد النائب عن كربلاء، ضياء الهندي، يوم الجمعة، أسباب ضعف تجهيز الكهرباء في المحافظة، كاشفاً عن تخصيص أكثر من 200 مليار دينار لتحسين الشبكة الكهربائية وفك الاختناقات داخل المحافطة.

وذكر الهندي لوكالة شفق نيوز، أن "كربلاء تعاني منذ سنوات من ضعف تجهيز الكهرباء، رغم وجود محطة إنتاج داخل المحافظة، وهذا يعود لأسباب متعددة، أبرزها قِدم الشبكات، وسوء التوزيع على المستوى الوطني، إضافة إلى الضغط الكبير خلال فترات الذروة والزيارات المليونية".

وأكد، أن "هناك جهوداً مستمرة لمعالجة هذا الملف، وتم تخصيص أكثر من 200 مليار دينار لتحسين الشبكة الكهربائية وفك الاختناقات داخل كربلاء، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء".

وأشار النائب، إلى أن "هناك متابعة بشكل مباشر لضمان تنفيذ هذه المشاريع في وقتها ووفق أعلى المواصفات، ولن نقبل أن تبقى كربلاء تعاني، وسنحاسب أي جهة تقصّر في خدمة أهلها وزائريها".

يذكر أن وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، أعلن خلال زيارته إلى كربلاء في 18 كانون الثاني/يناير الماضي، عن تخصيص ما يتجاوز الـ300 مليار دينار لتأهيل محطات المحافظة.

وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية، في شهر نيسان ابريل الماضي عن توقيع اتفاقية مع شركة عالمية، بهدف إضافة 24 ألف ميغاواط من الطاقة للشبكة الوطنية.

وقالت الوزارة في بيان، إنها "وقعت اتفاقية استراتيجية تاريخية لتطوير قطاع الكهرباء في العراق مع شركة جي إي ڤيرنوڤا، الشركة العالمية المتخصصة في قطاع الطاقة الكهربائية، وتتضمن الاتفاقية إضافة (24) ألف ميغاواط جديدة للشبكة الوطنية عبر إنشاء محطات كهربائية عالية الكفاءة تعمل بأنواع مختلفة من الوقود".