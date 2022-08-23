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أكثر من 95 دولارا.. ارتفاع خامي البصرة المتوسط والثقيل

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-23T10:28:30+0000
أكثر من 95 دولارا.. ارتفاع خامي البصرة المتوسط والثقيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل، يوم الثلاثاء، مع ارتفاع أسعار النفط.

وارتفع خام البصرة المتوسط المصدر لأسيا 7 سنتات وبنسبة تغيير بلغت 0.07% ليصل الى 95.26 دولارا للبرميل الواحد.

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لأسيا 7 سنتات وبنسبة تغيير بلغت 0.08 % ليصل الى 91.16 دولارا.

وارتفعت أسعار خامات منظمة أوبك أيضا حيث بلغ سعر الخام العربي الخفيف السعودي 102.23 دولار بارتفاع  بلغ 15 سنتا وارتفع خام مربان الإماراتي إلى 98.13 دولار بارتفاع بلغ 0.61 دولار .

وارتفعت أسعار النفط مع تهديدات سعودية بالعودة الى تخفيض انتاج منظمة اوبك في حال انخفاض الأسعار، فيما يتوقع زيادة المعروض مع امكانية احياء الاتفاق النووي الايراني الامريكي.

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