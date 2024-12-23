أكثر من 92% من مبيعات البنك المركزي تذهب لحوالات خارجية

شفق نيوز/ سجلت مبيعات البنك المركزي العراقي اليوم الاثنين، نسبة كبيرة من الحوالات الخارجية، حيث تجاوزت 92% من إجمالي المبيعات، بمشاركة 15 مصرفاً.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن البنك المركزي باع في مزاده اليوم 296 مليوناً و151 ألفاً و962 دولاراً، وغطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، و1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، و1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار خُصصت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، وبلغت قيمتها 274 مليوناً و701 ألفاً و692 دولاراً، ما يشكل 92.3% من إجمالي المبيعات، مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 21 مليوناً و450 ألف دولار.

وأشار المراسل إلى أن مصرفاً واحداً فقط اشترى الدولار النقدي، بينما قامت 14 مصرفاً بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج، وشاركت 28 شركة صرافة في المزاد.