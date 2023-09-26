أكثر من 90 مليار دينار غرامات المركزي العراقي على مصارف وشركات صرافة

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الثلاثاء أن الغرامات المفروضة على المصارف والمؤسسات غير المصرفية ( شركات الصرافة) بلغت أكثر من 90 مليار دينار عراقي خلال الأشهر الثمانية الماضية.

وأظهر جدول للبنك، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان الغرامات المفروضة على المصارف والشركات المالية خلال الثمانية أشهر الماضية وابتداء من كانون الثاني، ولغاية شهر آب بلغت 94 ملياراً و423 مليوناً و 879 ألفاً و901 دينار، مبينا ان "الغرامات شملت ايضا 336 عقوبة ادارية لهذه المصارف والمؤسسات غير المصرفية توزعت ما بين الإنذار والتنبيه والإمهال".

وبين الجدول ان "شهر نيسان شهد اعلى الغرامات للمصارف والمؤسسات غير المالية حيث وصلت هذه الغرامات الى 17 ملياراً و440 مليوناً و383 الفاً و 447 ديناراً بعقوبات إدارية بلغت 17 عقوبة، فيما شهد شهر حزيران أقل الغرامات حيث بلغت 8 مليارات و 353 مليونا و387 الفا و 476 دينارا بعقوبات إدارية بلغت 50 عقوبة".

ولم يظهر الجدول أسماء المصارف التي تم فرض الغرامات عليها والعقوبات الإدارية.

وكانت رابطة المستثمرين في سوق العراق للأوراق المالية قد انتقدت مطلع حزيران الماضي، قيام البنك المركزي العراقي بزيادة الغرامات على المصارف، مشيرة إلى أنها ستؤثر على ربحية المستثمرين في أسهم هذه المصارف.