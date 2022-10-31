سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

 أكثر من 90 مليار دولار عائدات النفط العراقي في 9 أشهر

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-31T05:49:29+0000
 أكثر من 90 مليار دولار عائدات النفط العراقي في 9 أشهر

شفق نيوز/ بلغت عائدات النفط العراقي من النفط الخام الذي تم تصديره خلال 9 أشهر من العام الحالي 2022، أكثر من 90 مليار دولار أمريكي.

ووفقا لإحصائية صادرة عن شركة" سومو"، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن "ايرادات النفط العراقي المصدر خلال التسعة اشهر الاولى من العام الحالي 2022 بلغت 90 ملياراً و 388 مليوناً و786 ألفاً و336 دولاراً، بمعدل شهري بلغ 10 مليارات و43 مليوناً و 198 مليوناً و481 دولارا".

واضافت ان "هذه الإيرادات ارتفعت عن العام الماضي 2021 بنسبة 70.6 بالمئة، حيث بلغت فيها العائدات المالية 52 ملياراً و 981 مليوناً و515 ألفاً و 830 دولاراً وبمعدل 5 مليارات و 886 مليوناً و515 ألفاً و830 دولارا". 

واشارت الى ان "شهر أيار من العام الحالي 2022 شهد فيها أعلى إيراد مالي من المبيعات النفطية حيث بلغ 11 ملياراً و 477 مليوناً و514 ألفاً و4 دولارات، فيما كان شهر كانون الثاني اقل الأشهر من حيث الإيرادات حيث بلغت 8 مليارات و322 مليوناً 679 ألفاً و526 دولاراً".

ويعتمد العراق بنسبة 96 بالمئة على الإيرادات النفطية في موازنته العامة، وتعرضت الحكومات السابقة الى ضغوطات كبيرة مع عدم قدرتها في دفع رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى نتيجة انخفاض اسعار النفط الى ما دون 30 دولارا للبرميل في بداية عام 2020 مع انتشار مرض كوفيد 19 قبل أن تعاود الأسعار للارتفاع مرة أخرى.

related

سجلت أعلى إيرادات مالية منذ عام 1972.. النفط تعلن المبيعات المتحققة لشهر آذار الماضي

Date: 2022-04-01 17:26:05
سجلت أعلى إيرادات مالية منذ عام 1972.. النفط تعلن المبيعات المتحققة لشهر آذار الماضي

 أكثر من 10 مليارات دولار.. إيرادات تصدير النفط العراقي في تموز 

Date: 2022-08-25 07:08:22
 أكثر من 10 مليارات دولار.. إيرادات تصدير النفط العراقي في تموز 

ايرادات العراق النفطية تنخفض بنسبة 5٪ في آب

Date: 2022-09-03 11:10:34
ايرادات العراق النفطية تنخفض بنسبة 5٪ في آب

العراق يعلن ايرادات نفطية تجاوزت 7 مليارات دولار في تشرين الثاني

Date: 2021-12-01 11:18:00
العراق يعلن ايرادات نفطية تجاوزت 7 مليارات دولار في تشرين الثاني

العراق يعلن إيرادات نفط بلغت اكثر من 11 مليار دولار لشهر حزيران  

Date: 2022-07-25 08:37:29
العراق يعلن إيرادات نفط بلغت اكثر من 11 مليار دولار لشهر حزيران  

العراق يعلن تصدير نفط خلال آب بأكثر من 6 مليارات دولار

Date: 2021-09-27 08:01:55
العراق يعلن تصدير نفط خلال آب بأكثر من 6 مليارات دولار

العراق يؤكد اهمية قرار "أوبك+" الأخير: خطوة استباقية مهنية   

Date: 2022-10-16 14:19:29
العراق يؤكد اهمية قرار "أوبك+" الأخير: خطوة استباقية مهنية   

صادرات العراق النفطية لشهر آب تقترب من 10 مليارات دولار

Date: 2022-09-29 06:58:32
صادرات العراق النفطية لشهر آب تقترب من 10 مليارات دولار