أكثر من 90% مبيعات المركزي العراقي من الحوالات الخارجية للدولار

شفق نيوز/ بلغت الحوالات الخارجية، اليوم الأحد، في مبيعات البنك المركزي من الدولار الأمريكي أكثر من 94% بمشاركة 8 مصارف .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 288 مليوناً و 993 ألفاً و 829 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 273 مليونا و 393 ألفا و 829 دولاراً، بنسبة 94.5%، مقارنة بالسحوبات النقدية البالغة 15 مليونا و600 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرفا واحدا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 7 مصارف، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 19 شركات.