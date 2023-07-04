أكثر من 9 مليارات متر مكعب من الغاز صادرات إيران إلى العراق خلال عام واحد

شفق نيوز/ ذكر "معهد الطاقة العالمي"، أن حجم صادرات الغاز الإيراني الطبيعي إلى العراق بلغ أكثر من 9 مليارات متر مكعب إلى العراق في العام 2022.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" اليوم الثلاثاء، فإن صادرات البلاد من الغاز الطبيعي في العام الماضي بلغت نحو 19 مليار متر مكعب، بنسبة نمو قدرها 9 بالمائة.

وقدم المعهد الإحصاءات المتعلقة بتجارة الغاز الطبيعي في العالم في جزء من التقرير السنوي الثاني والسبعين للمراجعة الإحصائية للطاقة العالمية.

وبحسب تقرير صادر عن المعهد ، صدرت إيران 18.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي العام الماضي ، وهو ما يعادل 2.5٪ من تجارة الغاز الطبيعي في العالم عبر خطوط الأنابيب.

ونمت صادرات الغاز الإيراني في العام 2022 بنسبة 9٪ مقارنة بالعام السابق له، وهو ما يزيد 4 أضعاف متوسط نمو التجارة العالمية لهذا المنتج. وكانت إيران قد صدرت 17.3 مليار متر مكعب من الغاز في عام 2021.

ومن إجمالي صادرات إيران البالغة 18.9 مليارات متر مكعب من الغاز في العام الماضي ، تم تصدير 9.4 مليارات متر مكعب إلى العراق ، و 9.1 مليارات متر مكعب إلى تركيا ، و 0.4 مليار متر مكعب إلى جمهورية أذربيجان.