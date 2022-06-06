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أكثر من 9 ملايين برميل صادرات العراق لأمريكا خلال شهر

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-06T06:01:28+0000
أكثر من 9 ملايين برميل صادرات العراق لأمريكا خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الاثنين، أن صادرات العراق النفطية للولايات المتحدة بلغت أكثر من 9 ملايين برميل في شهر ايار الماضي.

وأظهر جدول نشرته الادارة، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "العراق صدر من النفط الخام الى امريكا خلال شهر ايار الماضي 9.114 ملايين برميل، و بمعدل 294 ألف برميل يوميا"، مرتفعا عن شهر نيسان الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية فيه إلى أمريكا 5.520 ملايين برميل وبمعدل 184 ألف برميل يوميا".

وبين الجدول ان "العراق صدر النفط الخام لأمريكا خلال الأسبوع الأول من شهر ايار بمعدل 326 الف برميل يومياً، فيما صدر متوسط 242 الف برميل يومياً في الاسبوع الثاني، وصدر متوسط 282 الف برميل يومياً في الأسبوع الثالث "، مشيراً إلى أن "صادرات الاسبوع الرابع بلغت 326 الف برميل يومياً".

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن "العراق قفز الى المرتبة الرابعة في صادراته لأمريكا خلال الشهر الماضي بعد كل من كندا والمكسيك والسعودية، والمرتبة الثانية عربياً بعد السعودية التي بلغت الأخيرة صادراتها لأمريكا 12 مليوناً، و865 الف برميل يومياً"، مبينة أن "كندا جاءت بالمرتبة الأولى كأكثر دولة مصدرة للنفط لأمريكا تليها المكسيك ".

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