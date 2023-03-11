أكثر من 883 مليون دولار مبيعات مزاد العملة العراقي في اسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الاجمالية من العملة الصعبة للدولار خلال الأسبوع الماضي أكثر من 883 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي للأيام الخمسة التي فتح بها المزاد وابتداء من يوم الأحد ولغاية الخميس مقدار 883 مليوناً و708 آلاف و 462 دولارا بمتوسط يومي بلغ 176 مليونا و741 ألفا و692 دولارا، مقابل 145 مليونا و461 ألفا و 509 دولارات، مرتفعا بنسبة 21.5% عن الأسبوع الذي سبقه.

واضاف مراسلنا ان اعلى مبيعات للدولار خلال الأسبوع الماضي كان ليوم الثلاثاء حيث بلغت المبيعات فيه 223 مليونا و 406 آلاف و 794 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الخميس التي بلغت فيه المبيعات 125 مليونا و823 الفا و508 دولارات.

وأشار إلى أن مبيعات الحوالات الخارجية بلغت 535 مليوناً و808 آلاف و 462 دولاراً مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 347 مليونا و900 ألف دولار بنسبة ارتفاع بلغت 35.7%.

وذهبت المبيعات على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار