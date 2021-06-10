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أكثر من 88%.. التزام العراق باتفاق أوبك+ خلال شهر

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-10T06:30:30+0000
أكثر من 88%.. التزام العراق باتفاق أوبك+ خلال شهر

شفق نيوز/ أظهر مسح جديد أجرته منصة "إس آند بي غلوبال بلاتس"، يوم الخميس، أن التزام العراق باتفاق أوبك+ بلغ  اكثر من 88% في شهر آيار.

وذكرت المنصة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه "مع تخفيف القيود المفروضة على حصص الإنتاج ظل التزام أوبك+ باتفاق خفض الإنتاج الكلي مستقراً عند مستوى 111.45%، مقارنة بـ111.16% في أبريل/نيسان".

وأضاف أن "الإنتاج النفطي للتحالف شهد زيادة بمقدر 430 ألف برميل يومياً خلال الشهر الماضي، وكان النصيب الأكبر من الزيادة من جانب السعودية، التي استحوذت على 84% من الزيادة الشهرية".

وكشف المسح عن "تحسن التزام العراق بنسبة 88.64% في مايو/أيار، مع ضخ 3.99 مليون برميل يومياً من النفط، بزيادة قدرها 20 ألف برميل فقط عن أبريل/نيسان الذي ضخ فيه العراق 3.97 مليون برميل يومياً".

وكان التحالف قد قرر في اجتماعه الأخير، الذي انعقد بداية الشهر الجاري تثبيت سياسة الإنتاج التدريجية التي قُررت في أبريل/نيسان الماضي، خلال أشهر مايو/أيار، ويونيو/حزيران، ويوليو/تموز، على أن لا يزيد التعديل على 500 ألف برميل يوميًا.

وتعتبر منصة "إس آند بي جلوبال بلاتس"، مزوداً لمعلومات الطاقة والسلع ومصدر السعر المعياري، ومع أرجوس ميديا، معترف بهما كأهم وكالتين لتقرير الأسعار لسوق النفط.

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