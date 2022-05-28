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أكثر من 850 مليون دولار مبيعات البنك في اسبوع

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-28T09:16:15+0000
أكثر من 850 مليون دولار مبيعات البنك في اسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة للدولار خلال الأسبوع الماضي أكثر من 850 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع خلال الاسبوع الماضي للأيام الاربعة التي فتح بها المزاد 857 مليونا و525 الفا و352 دولارا بمعدل يومي بلغ 214 مليونا و381 الفا و338 دولارا، مرتفعا بمقدار 9.39% عن الاسبوع الماضي الذي بلغ معدل المبيعات فيه 195مليونا و978 الفا و 073 دولارا".

واضاف مراسلنا ان معظم هذه المبيعات ذهبت على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي  1460 دينارا لكل دولار.

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