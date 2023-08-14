أكثر من 85% حوالات خارجية من المبيعات النقدية للمركزي العراقي

شفق نيوز/ شكلت الحوالات الخارجية أكثر من 85% من المبيعات النقدية في مزاد اليوم الاثنين.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي العراقي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 201 مليون و236 الفا و671 دولارا غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) حيث بلغت 175 مليوناً و686 الفاً و671 دولاراً، وبنسبة 85.71 % اكثر من المبيعات النقدية التي بلغت 25 مليونا و550 ألفا.

وأشار مراسلنا، الى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 9 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 18 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 66 شركة.