أكثر من 801 مليون دولار مبيعات البنك المركزي العراقي في اسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الاجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي أكثر من 801 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة خمسة ايام التي فتح بها المزاد 801 مليون و 133 الفا و 899 دولارا، بمعدل يومي بلغ 160 مليوناً و226 الفا و 899 دولارا مرتفعة عما سجله الأسبوع الماضي الذي بلغ 775 مليونا و219 الفا و316 دولارا .

وكانت أعلى مبيعات الدولار يوم الخميس حيث بلغت المبيعات فيه 208 ملايين و387 الفا و 458 دولارا، فيما كانت اقل المبيعات ليوم الاحد حيث بلغت المبيعات فيه 195 مليونا و 502 الف و595 دولارا.

واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الأسبوع الماضي بلغت 854 مليونا و800الف و397 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 83% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 141 مليونا 640 ألفا دولارا.

وأوضح مراسنا، أن المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.