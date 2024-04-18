أكثر من 800 مليون دينار حجم التبادل التجاري بين الأردن والعراق في 2023

شفق نيوز/ وفقا لمعطيات إحصائية رسمية رصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ارتفع حجم التبادل التجاري بين الأردن والعراق العام الماضي إلى 832 مليون دينار، مقارنة بـ772 مليونا عام 2022.

وقالت الوكالة الأردنية الرسمية، إن الميزان التجاري للمملكة مع العراق العام الماضي حقق، فائضا مقداره 442 مليون دينار، إذ بلغت قيمة صادرات المملكة إلى العراق 637 مليونا، ومستورداتها 195 مليونا.

وتتنوع الفرص الاقتصادية بين الأردن والعراق في مجالات عدة، بما في ذلك التجارة، والاستثمار، والطاقة، والصناعة، والسياحة، ويؤكد خبراء أن استمرار هذه العلاقات في التطور مستقبلا، سيسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في البلدين وتوفير فرص عمل جديدة.

هذا وأكد رئيس مجلس الأعمال العراقي في عمان، ماجد الساعدي ،عمق العلاقات الاقتصادية العراقية الأردنية، رغم الظروف والتحديات التي مرت بها خلال السنوات الماضية، وأن الأردن والعراق طرحا منذ سنوات مصطلح "التكامل الاقتصادي" بينهما مما يشير إلى قوة شراكتها.

وأشار إلى أن السوق العراقية شهدت بعد عام 2003 تغيرات ديناميكية إذ فتح أبوابه أمام الجميع، ودخلتها منتجات كثيرة من دول عديدة، ليصبح المنتج الأردني وقتها منافسا قويا لهذه المنتجات من حيث السعر والجودة.

بدوره قال ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن فادي الأطرش، إن العراق يعتبر عمقا اقتصاديا مهما للأردن، ونسعى إلى بناء علاقات تكاملية معه لا تنافسية تحقق المصالح المشتركة، مؤكدا أن زيارة رئيس جمهورية العراق الدكتور عبد اللطيف رشيد للمملكة تصب في بهذا الاتجاه.

وأشار إلى وجود العديد من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين من شأنها ان تدعم إقامة صناعة تكاملية بينهما وبما يحقق المنفعة المشتركة.