أكثر من 800 مليون دولار مبيعات المركزي العراقي في اسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الاجمالية من مزاد العملة الصعبة للدولار خلال الأسبوع الماضي أكثر من 800 مليون دولار .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، إن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي للأيام الأربعة التي فتح بها المزاد، باستثناء يوم الثلاثاء لمصادفته عطلة رسمية، مقدار 866 مليونا و429 الفا و915 دولارا بمعدل يومي بلغ 216 مليونا و607 الاف و 478 دولارا مرتفعا بنسبة 2.37% عن ما سجل الأسبوع الذي سبقه الذي بلغ فيه معدل البيع 211 مليونا و399 الفا و696 دولارا .

واضاف مراسلنا ان اعلى مبيعات للدولار خلال الأسبوع الماضي كان ليوم الخميس حيث بلغت المبيعات فيه 261 مليونا و 660 ألفا و 573 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الاحد التي بلغت فيه المبيعات 245 مليونا و613 ألف و190 دولارا.

واشار الى ان مبيعات الحوالات الخارجية بلغت خلال الأسبوع الماضي 660 مليونا و 171 ألفا و520 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 61.82% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 252 مليونا و700 ألف دولارا .

واوضح ان المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.