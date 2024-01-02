أكثر من 8 مليارات دولار واردات نفط العراق في شهر كانون الأول الماضي

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الثلاثاء، عن مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المالية المتحققة منها لشهر كانون الأول الماضي، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة من شركة تسويق النفط الحكومية "سومو".

وقالت شركة تسويق النفط "سومو" في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "كمية الصادرات من النفط الخام قد بلغت 108 ملايين و56 ألفاً و590 برميلا، وبمعدل يومي بلغ 3.486 برميل، بإيرادات بلغت 8 مليارات و 316 مليون دولار".

واشارت الاحصائية الى ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الاول من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 107 ملايين و592 ألفا و532 برميلا، فيما كانت الصادرات الى الأردن 464 ألفاً و58 برميلا".

وبينت، أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ 76.96 دولارا"، موضحة أن "الكميات المصدرة تم تحميلها عبر موانئ البصرة وخور الزبير والعوامات الاحادية ومستودع كركوك الحديث بالشاحنات الحوضية ومن حقل القيارة".