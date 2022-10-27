أكثر من 8 مليارات دولار صادرات العراق لشهر ايلول

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط، يوم الخميس، عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر ايلول الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو).

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان كمية الصادرات من النفط الخام لشهر ايلول الماضي بلغت (98) مليوناً و(765) الفاً و(153) برميلاً، بإيرادات بلغت (8) مليارات و(845) مليوناً و(411) الف دولار .

واشارت ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر ايلول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (96) مليونا و(445) الف و(421) برميلا، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (2) مليون و(169) الفا و(180) برميلا، مبينة ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ (89.560) دولاراً.

وبينت انه تم تحقيق ايرادات اضافية عن بيع كميات من الشحنات للنفط الخام المصدر بعلاوة سعرية حيث بلغ الإيراد الكلي لها ( 138) مليون دولار

واوضحت ان الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (36) شركة عالمية مختلفة الجنسيات ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.