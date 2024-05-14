أكثر من 8 ملايين برميل من النفط صادرات العراق لأمريكا خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الثلاثاء، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت أكثر 8 ملايين برميل خلال شهر نيسان الماضي.

وقالت الادارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "العراق صدر من النفط الخام الى امريكا خلال شهر آذار الماضي 8.866 ملايين برميل بمتوسط بلغ 295 ألف برميل يوميا، مرتفعة عن شهر آذار الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية فيه إلى أمريكا 5.483 ملايين برميل وبمتوسط 176 ألف برميل يوميا".

واضافت ان "العراق صدر متوسط 142 ألف برميل يوميا من النفط الخام لأمريكا خلال الأسبوع الأول من شهر نيسان، فيما صدر متوسط 308 آلاف برميل يوميا في الاسبوع الثاني، وصدر متوسط 309 آلاف برميل يوميا في الأسبوع الثالث"، مشيرا الى ان "صادرات الاسبوع الرابع بلغت متوسط 307 آلاف برميل يوميا".

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن "العراق جاء بالمرتبة الرابعة في صادراته لأمريكا خلال الشهر الماضي بعد كل من: كندا، والمكسيك، والسعودية، والمرتبة الثانية عربيا بعد السعودية"، مبينة أن "كندا جاءت بالمرتبة الأولى كأكثر دولة مصدرة للنفط لأمريكا تليها المكسيك".