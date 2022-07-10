أكثر من 8 ملايين برميل من النفط صادرات العراق لأمريكا خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت أكثر من 8 ملايين برميل في شهر حزيران الماضي.

وقالت الادارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "العراق صدر من النفط الخام الى امريكا خلال شهر حزيران الماضي 8.190 ملايين برميل، و بمعدل 273 ألف برميل يوميا مرتفعا عن شهر آيار الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية فيه إلى أمريكا 9.114 ملايين برميل و بمعدل 294 ألف برميل يوميا".

واضاف ان "العراق صدر النفط الخام لأمريكا خلال الأسبوع الأول من شهر حزيران بمعدل 555 ألف برميل يوميا، فيما صدر متوسط 100 ألف برميل يوميا في الاسبوع الثاني، وصدر متوسط 76 ألف برميلاً يوميا في الأسبوع الثالث"، مشيرا الى ان "صادرات الاسبوع الرابع بلغت 362 ألف برميل يوميا".

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن "العراق قفز الى المرتبة الرابعة في صادراته لأمريكا خلال الشهر الماضي بعد كل من كندا والمكسيك والسعودية، والمرتبة الثانية عربيا بعد السعودية التي بلغت الأخيرة صادراتها لأمريكا 19 مليونا، و50 الف برميل يوميا"، مبينة أن "كندا جاءت بالمرتبة الأولى كأكثر دولة مصدرة للنفط لأمريكا تليها المكسيك".