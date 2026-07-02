أكثر من 8 ملايين برميل من النفط العراقي عالقة على متن الناقلات رغم عودة إمدادات الخليج

شفق نيوز - بغداد

لا تزال أكثر من 8 ملايين برميل من النفط الخام العراقي عالقة على متن الناقلات، في وقت بدأت فيه أكثر من 100 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات النفطية المتراكمة في الخليج بالعودة تدريجياً إلى الأسواق العالمية، ما يوفر انفراجة مؤقتة في الإمدادات، وفقاً لبيانات منصة "ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس".

وذكر التقرير أن العراق برز كأحد أبرز الدول التي تقود تعافي إنتاج النفط في الشرق الأوسط إلى جانب سلطنة عُمان، في حين لا تزال مصافٍ رئيسية في السعودية والبحرين والكويت بحاجة إلى عدة أشهر لاستعادة طاقتها التشغيلية الكاملة.

وبحسب البيانات، بلغت كميات النفط الخام المتراكمة نحو 90.5 مليون برميل، فيما توزعت الكميات المتبقية على منتجات نفطية مختلفة، مع وجود أكثر من 90 مليون برميل من النفط الخام على متن ناقلات بانتظار المغادرة.

كما أظهرت التقديرات أن العراق يمتلك نحو 8.3 ملايين برميل من النفط العالق على متن الناقلات، ليأتي بعد كل من إيران (31.7 مليون برميل)، والسعودية (18.7 مليون برميل)، والإمارات (17 مليون برميل)، فيما سجلت الكويت 8.1 ملايين برميل، وقطر 4 ملايين برميل، وسلطنة عُمان 2.2 مليون برميل.

وأشار التقرير إلى أن معظم صادرات النفط الخليجية تتجه إلى أسواق شرق آسيا، ما يعني أن عودة هذه الإمدادات قد تؤثر في توازن العرض والطلب العالميين، وتنعكس على حركة أسعار النفط وإيرادات الدول المنتجة، في وقت تتوقع فيه بنوك عالمية عودة الصادرات إلى مستويات ما قبل الحرب خلال شهر يوليو الحالي، مع استمرار المخاوف من أن يكون تأثير هذه الكميات مؤقتاً قبل تعافي الإنتاج الفعلي في المنطقة.