أكثر من 75 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين العراق والسويد

شفق نيوز/ أفاد موقع "trade map"، الذي يوفر خريطة التجارة للدول من الصادرات والواردات، يوم الأحد، ببلوغ حجم التبادل التجاري بين العراق والسويد أكثر من 75 مليون دولار خلال العام الماضي.

وجاء في إحصائية للموقع، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "التبادل التجاري بين العراق السويد خلال عام 2022 بلغ 76.118 مليون دولار، وشكلت صادرات العراق منها نسبة 0.5%".

وأضاف أن "العراق صدر للسويد خلال عام 2022 مم مقداره 31 سلعة بقيمة مالية بلغت 362 الف دولار، كانت أبرزها الحبوب بقيمة بلغت 64 الف دولار، كما صدر محضرات الخضر والفواكه بقيمة 55 ألف دولار".

وأشار إلى أن "السويد صدرت 47 سلعة للعراق بقيمة مالية بلغت 75.756 مليون دولار كانت ابرزها منتجات صيدلانية بمقدار 23.294 مليون دولار، ومنتجات كيمياوية متنوعة بقيمة 19.02 مليون دولار، الآلات والأجهزة الميكانيكية بقيمة 7.327 مليون دولار".